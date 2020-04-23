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Во Львове задержали мужчину, который может быть причастен к убийству человека 22 апреля на улице Академика Павлова.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Около 16:00 на пр. Черновола парковке «Ашана» задержали одного из вероятных причастных к вчерашнему убийству», - написал он в Facebook.

Зинкевич сообщил, что подозреваемый был в авто «Мерседес» серого цвеета, фрагмент номера 8883.

Напомним, 22 апреля, около 10:00 в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия.  
ForUm

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