Сегодня, 22 апреля, около 10:00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Павлова во Львове, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, «Форд» светлосерого цвета.

Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

В городе и на территории области введены полицейские операции для розыска и задержания злоумышленников, которые скрылись с места происшествия.

Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

Просим всех, кто владеет информацией, которая поможет установить нападавших, предоставлять информацию на линию 102.