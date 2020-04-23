Мэра Праги Зденек Гржибу предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в мэрии чешской столицы.

Как сообщил представитель магистрата (мэрии) Праги Вит Гофман, мэр чешской столицы Зденек Гржиб имеет «кратковременную полицейскую охрану».

Подробностей он не сообщил.

Ранее о том, что мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за возможной угрозы со стороны России, писал чешский журнал Respekt без указания источника информации.

По данным издания, власти опасаются, что им грозит опасность после демонтажа памятника советскому военачальнику Ивану Коневу и подготовки установления памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.

Как пишет Respekt, под охраной полиции, кроме Гржиба, находятся староста района Ржепорие Павел Новотный и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита имеет превентивный характер, тогда как Коларж уже получил угрозы убийством, добавляет издание.

По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытия в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили перемещения группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.

В районе столицы Чехии Прага-6 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века.

Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, ее Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.

В пражском районе Ржепорие в мае запланировано установление памятной доски бойцам Русской освободительной армии, которые предоставили военную помощь Пражскому восстанию в 1945 году. Эта инициатива также вызвала резкую реакцию российских властей.

При Гржибе в Праге у российского посольства появилась площадь имени убитого оппозиционера Бориса Немцова и аллея имени убитого журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.