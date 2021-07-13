Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил купание на реке Быстрица Солотвинская в городе из-за трех смертельных случаев и пригрозил штрафом в 50 тыс. грн.

«С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции «Добродий», а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички «Купаться строго запрещено! Штраф 50 тыс. грн», – написал он в Facebook.

Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к горожанам мэр областного центра.