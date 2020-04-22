Кабинет Министров утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острым респираторным заболеванием COVID-19. Проект соответствующего постановления на заседании правительства представил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.

«Предлагается утвердить порядок использования средств Фонда борьбы с острым респираторным заболеванием COVID-19. Определяется направление предоставления средств, его механизм и способы рассмотрения обращений о выделении средств, определяются субъекты обращения, материалы, прилагаемые к обращению. Также определяется процедура подготовки и принятия решения о выделении средств из Фонда, механизм выделения средств», - сказал Марченко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил, что размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

«Это необходимый документ для начала использования Фонда. Бюджет подписан. При условии принятия этого порядка уже на этой неделе мы сможем работать и использовать средства Фонда», - отметил Шмыгаль.

Пресс-служба Министерства финансов сообщает, что деньги пойдут на помощь пожилым людям, семьям врачей, умерших от этой болезни, и на мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения пандемии.

Контроль за расходованием средств фонда будет осуществляться представителями законодательной и исполнительной ветвей власти.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Законом уменьшены расходы общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе «Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и их последствиями» (код 3511380), на 32,39 млрд грн (с 97, 06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств в первую очередь непосредственно по направлениям использования средств этого фонда.