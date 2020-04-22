Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренном, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду. Ветер завтра ожидается в Украине еще северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный», - написала она в Facebook.

В четверг начнется ощутимое потепление.

В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные + 12 + 17 градусов, ночью +2 + 6 градусов, местами остаются заморозки 0-3 градуса.

В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

В дальнейшем потепление усилится.

Результативные дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины.