В результате самой кровавой стрельбы в истории Канады, произошедшей в провинции Новая Шотландия, погибли уже 22 человека.

Об этом в Facebook информирует Королевская канадская конная полиция, которая ведет расследование, передает Укринформ.

«Мы считаем, что жертв было 22, в том числе одно 17-летнее лицо. Остальные – взрослые», - говорится в сообщении.

Как отмечается, кроме этого, два человека, в том числе один полицейский, получили ранения и находятся в больнице.

Правоохранители также подтвердили, что преступник скончался от ран, полученных в перестрелке с полицией.

Тела жертв обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов в радиусе 50 км от места первого нападения. Именно этим объясняется рост количества погибших.

В полиции добавили, что некоторые жертвы были знакомы со стрелком, однако больше информации на эту тему разглашать не будут, чтобы обеспечить приватность родственников погибших.

Как сообщалось, стрельба в Новой Шотландии стала самой кровавой в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение его скорострельными видами.