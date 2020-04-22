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По состоянию на 07:00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военному лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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