Сегодня, 21 апреля, в Ивано-Франковске правоохранители составили административный протокол на священника УПЦ Московского патриархата за нарушение правил карантина, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудниками полиции во время охраны публичного порядка было выявлено нарушение, а именно во время Богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ведь он был субъектом проведения религиозного мероприятия.