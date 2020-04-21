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Сегодня, 21 апреля, в Ивано-Франковске правоохранители составили административный протокол на священника УПЦ Московского патриархата за нарушение правил карантина, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудниками полиции во время охраны публичного порядка было выявлено нарушение, а именно во время Богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ведь он был субъектом проведения религиозного мероприятия.
ForUm

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