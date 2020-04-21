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Майские фьючерсы на американскую нефть WTI вновь опустились на отрицательную территорию во вторник после падения почти до минус $40 на предыдущей сессии из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного пандемией коронавируса, сообщает УНИАН.

Цена на нефть Brent также упала в ответ на обвал спроса после снижения экономической активности. Майские фьючерсы на WTI торговались на уровне минус $5,80 за баррель к 14:14 после падения до минус $37,63 накануне.

Более активно торгуемый июньский контракт упал на 19,6% до $16,43 за баррель. Фьючерсы на Brent упали на 17% до $21,22.

«Недавно согласованные сокращения добычи не слишком способствуют решению проблемы перенасыщения на глобальном рынке в краткосрочной перспективе», - сообщила JBC Energy.

Запасы нефти в США, как ожидается, выросли примерно на 16,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля, после рекордного в истории подъема неделей ранее, показал проведенный Рейтер опрос пяти аналитиков.

Американский институт нефти обнародует данные о запасах в 23.30.

Напомним, 20 апреля цена фьючерсных контрактов на нефть впервые в истории ушла в минус: продавцы этих контрактов были готовы доплачивать, чтобы избавиться от них  среди нынешнего кризиса переполненности нефтяного рынка.
ForUm

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