Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года.
До 9:00 по Киеву апрельский фьючерс Brent стоил $59,98 (+1% за сутки), сообщает УНИАН.
Нефть марки WTI с поставками в марте продавалась на ICE за $57,44 за баррель к 8:51 (+1%).
После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.
Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.
Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
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