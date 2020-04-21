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Только 10 из 73 человек, прибывших в Луганскую область из России, находятся на обязательной обсервации, остальные — отказались.

Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает hromadske.

«В Луганской области работает только один пункт пересечения границы — «Меловое». При перемещении через него люди подписывают документ о согласии на обсервацию. После этого полиция сопровождает транспорт с ними к местам обсервации. И уже там в общении с врачами они отказались от прохождения обсервации. Сейчас они находятся на самоизоляции дома», — рассказал Слухаенко.

Он добавил, что те, кто отказались от обсервации, должны будут заплатить штраф в 17 тыс. грн.

«Если будут установлены тяжелые последствия (то есть, если окажется, что человек был больной), то будет стоять вопрос о привлечении человека к уголовной ответственности», — добавил заместитель начальника областной полиции.

Напомним, с 29 марта правительство сделало обязательной обсервацию для украинцев, которые вернулись из-за границы.
ForUm

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