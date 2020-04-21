На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал мониторинговый центр по противодействию COVID-19, будет работать виртуальный детский сад. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Город делает все, чтобы не только предотвратить распространение вируса, но и поддержать киевлян, которые находятся дома на карантине. Все большую популярность приобретает виртуальная платформа эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19. С 23 апреля к платформе добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей», - заявил Кличко.

Он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта – не киевляне, и количество посетителей из других городов и городков постоянно растет.

«Мы понимаем необходимость поддержки всех украинцев. И поэтому я, как председатель Ассоциации городов Украины, хочу помочь своим коллегам-мэрам. Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов», - подчеркнул Кличко.

Напомним, пользователи виртуальной платформы могут, в частности, воспользоваться консультациями тренеров по психоэмоциональной поддержке, онлайн-курсами, спортивными онлайн-тренировками, осуществить виртуальные экскурсии по столичным музеям и театрам.