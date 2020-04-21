За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 42 человек, в том числе, у 4 медиков. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них – 4 медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, 25 мужчин от 18 до 72 лет, а также мальчик, которому 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал ForUm, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.