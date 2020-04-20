Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга сообщил, что за последние сутки в Украине сделали 1 988 исследований методом ПЦР, передает 112 Украина.

«Обращаю внимание, что за предыдущие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПЦР. Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось», - отметил Степанов.

Также министр добавил, что другой причиной уменьшения количества сделанных тестов является то, что из семи областей информация о тестировании не поступила. Речь идет о Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.