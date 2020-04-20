По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ринвенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.