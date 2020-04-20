По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ринвенская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находятся 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время