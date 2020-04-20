В соответствии с карантинными мероприятиями, Украина и дальше будет контролировать границу с РФ и держать ее закрытой.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Согласно решению правительства о карантинных мероприятиях, у нас закрыта граница с Российской Федерацией. Каких-либо изменений мы не предвидим в этом направлении», - отметил Степанов, отвечая на вопрос, связанный с тем, что в России растет суточный уровень заболевания коронавирусом.

В Украине с 12 марта введен карантин для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.