также в разделеОбщество
Семь областей не подали данные по COVID-19 за сутки 5
Минздрав: Через 5-10 дней может произойти всплеск инфицирования COVID-19 19
Офис президента не ожидает масштабного заражения коронавирусом после Пасхи 27
ГСЧС: В Чернобыльской зоне угрозы распространения огня нет 13
Минздрав объяснил прыжок заболеваемости коронавируса 72
В Крыму возросло еще на два случая заболевания коронавирусом 18
ВОЗ передала Украине партию ПЦР-тестов 11
Украина хочет закупить американский препарат от коронавируса 44
В ВСУ зафиксировали три новых случая COVID-19 14
МАУ направит в США спецрейс для возвращения украинцев домой 20
В Украине 74% умерших от коронавируса COVID-19 имели сопутствующие заболевания 28
Тушить пожары в Житомирской области направят спасателей из других областей 25
Православный мир омечает Пасху 17
В Украине за сутки проведено более 5 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус 12
Зеленский призвал отпраздновать Пасху дома 28
В Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса 43
Зеленский рассказал, когда могут ослабить карантин 132
17 апреля. Картина дня 24

В соответствии с карантинными мероприятиями, Украина и дальше будет контролировать границу с РФ и держать ее закрытой.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Согласно решению правительства о карантинных мероприятиях, у нас закрыта граница с Российской Федерацией. Каких-либо изменений мы не предвидим в этом направлении», - отметил Степанов, отвечая на вопрос, связанный с тем, что в России растет суточный уровень заболевания коронавирусом.

В Украине с 12 марта введен карантин для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
8
Теги