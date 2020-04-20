В городе Коростене Житомирской области 19 апреля подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 6-месячного мальчика. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает hromadske.

«По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросло на 15 человек ... По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 59 человек, в Коростене — 56, и в Бердичеве — 43», — сообщил руководитель ОГА.

Бунечко отметил, что в Коростене коронавирус зафиксировали у мальчиков 6 месяцев и 7 лет.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.