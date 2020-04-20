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Соединенные Штаты Америки намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает hromadske.

Белый дом обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в Китае.

«Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать», — сказал Трамп.

Ранее США уже посылали запросы, которые Китай отклонил.

 
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