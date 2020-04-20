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По состоянию на 7:00 20 апреля в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Зоне отчуждения тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. Радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

 
ForUm

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