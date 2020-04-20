Через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин. Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает УНИАН.



«К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически зарезервированных 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена. Мы можем говорить о том, что мы имеем резерв и коек в стационарах, и резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня задействованы. И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан», - сказала Ирина Микичак.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.