Правительство предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совещании с участием силовиков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ермак отметил, что будет сегодня докладывать президенту Владимиру Зеленскому о ситуации с пожарами.

«Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, которые потеряли свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию к нормальному состоянию», - сказал он.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд «Укрзализныци» для ликвидации пожара в Житомирской области.

С 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары. Они охватили территорию в 4090 гектаров. Ветер принес продукты горения в Киев, из-за чего на некоторое время столица Украины возглавила рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха.