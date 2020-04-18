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Украинская столица уже третий день возглавляет рейтинг городов по уровню загрязнения воздуха в мире. По состоянию на 12 часов 18 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 316 пунктов при норме в 50 пунктов, а в некоторых частях области достигает 400 пунктов и выше.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.

Эксперты отмечают, что дышать настолько загрязненным воздухом очень вредно для здоровья. Поэтому жителям столицы советуют не выходить на улицу без надобности, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что значительную часть дыма, который загрязняет воздух столицы, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас горит 2700 га.

К тому же в Чернобыльской зоне отчуждения еще есть тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. Активных очагов там пока не зафиксировано.

По словам Кличко, на улицах столицы работает поливо-моечные объекты, а более тысячи спасателей киевского гарнизона привлекли для оперативного реагирования на пожары, а также к работам по ликвидации пожаров в Киевской области, зоне отчуждения и в Житомирской области.

Напомним, на Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.
ForUm

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