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С начала пандемии по состоянию на утро 19 апреля коронавирусом в мире заразились 2 млн 332 тысяч 456 человек. Среди них 600 006 человек выздоровели и 160 786 умерли. Это значит, что сейчас в мире 1 млн 571 тысяч 666 инфицированных пациентов.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

США по-прежнему лидируют по количеству инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас коронавирус там подтвердили у 738 913 человек, из них 39 015 человек умерли и 68 285 — выздоровели.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — 194 416 пациентов, Италия — 175 925, Франция — 151 793 и Германия — 143 724. В Великобритании инфицированы уже 114 217 человек.

В Китае, откуда началась пандемия, всего зафиксировали 82 739 пациентов с коронавирусом. Из них 4632 человека умерли и 77 062 — выздоровели.

В соседней России уже 36 793 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 313 человек умерли, а 3057 — выздоровели.

Напомним, в Украине сокращается количество новых случаев коронавируса.
ForUm

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