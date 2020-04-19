также в разделеОбщество
В Украине 74% умерших от коронавируса COVID-19 имели сопутствующие заболевания 15
Тушить пожары в Житомирской области направят спасателей из других областей 23
Православный мир омечает Пасху 14
В Украине за сутки проведено более 5 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус 12
Зеленский призвал отпраздновать Пасху дома 26
В Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса 40
Зеленский рассказал, когда могут ослабить карантин 105
17 апреля. Картина дня 24
Боевики решили переименовать Луганск в Ворошиловоград 42
В случае скопления людей на Пасху полиция будет привлекать спецназ 32
В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР» 68
За минувшие сутки украинскую границу пересекли более 12 тысяч человек 28
Нардеп Рудык вылечился от коронавируса 11
Минздрав просит власти городов обеспечить транспорт для доноров крови 11
Германия передала Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами на €230 тысяч 17
Суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ 75
Полиция расследует закупку радиоактивной древесины из Чернобыльской зоны 13
Депутат Поляков подал в суд на НАПК из-за полета Зеленского в Оман 25

Авиакомпания МАУ 26 апреля организует отправку в США специального коммерческого рейса, который должен вернуть украинцев домой в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс служба посольства Украины в США в Facebook.

Билеты на рейс по маршруту Майами-Киев можно приобрести на сайте авиакомпании МАУ.

В посольстве заявили, что обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость авиабилета.

Стоимость билета по состоянию на утро 19 апреля составляет 27 тысяч грн.

Напомним, Трамп назвал возможное количество жертв от коронавируса среди американцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
14
Теги