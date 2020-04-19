Авиакомпания МАУ 26 апреля организует отправку в США специального коммерческого рейса, который должен вернуть украинцев домой в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс служба посольства Украины в США в Facebook.

Билеты на рейс по маршруту Майами-Киев можно приобрести на сайте авиакомпании МАУ.

В посольстве заявили, что обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость авиабилета.

Стоимость билета по состоянию на утро 19 апреля составляет 27 тысяч грн.

Напомним, Трамп назвал возможное количество жертв от коронавируса среди американцев.