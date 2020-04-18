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Американский президент Дональд Трамп заявил, что по последним расчетам, жертвами коронавируса COVID-19 в США могут стать более 60 тысяч человек.

«Я надеюсь, что мы не достигнем показателя в 100 тыс. (летальных случаев — ред.). На данный момент мы рассчитываем на 60−65 тыс.», — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что, как считалось изначально, «количество смертей (в США) могло составить 2,2 млн человек» в то время, как «гражданская война унесла жизни 500−600 тыс. жизней».

«Честно говоря, я видел и еще более страшные прогнозы (возможного количества летальных исходов — ред.)», — отметил американский лидер.

Изначально власти США полагали, что даже в случае реализации мер по сдерживанию распространения инфекции, скончаются около 100 тыс. пациентов.

Напомним, США приостанавливают выплаты ВОЗ из-за «сокрытия распространения COVID-19».
ForUm

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