Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил на совещании с президентом, что в ближайшие дни осадков не прогнозируется, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнения ситуации.

«В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице», — сказал он.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что наибольший уровень загрязнения в Киеве наблюдается ночью и утром. Больше всего в столице взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид превышают норму в 2-3 раза.

«В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве», — цитирует Прокопенко «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что воздух в столице загрязнен из-за пожара в Житомирской области, а не из-за ситуации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Прокопенко добавил, что 19, 20 и 21 апреля возможен слабый дождь, но он на ситуацию с воздухом существенно не повлияет.

Ранее в МВД заявили, что в Житомирской области потушили уже треть пожаров.

Напомним, Киев уже третий день возглавляет рейтинг городов по уровню загрязнения воздуха в мире.