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Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.

Об этом Аваков написал в Twitter.

По его словам, выгорели 7,8 тысячи гектаров лесной подстилки, именно это является причиной очень грязного воздуха в Киеве, потому что ветер разносит дым.

«Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. К погашению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек», — рассказал министр.

Напомним, Киев лидирует по уровню загрязнения воздуха в мире.
ForUm

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