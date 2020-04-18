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За минувшие сутки, 17 апреля проведено 5152 ПЦР-тестов на коронавирус. И это рекордное количество таких исследований в Украине за сутки.

Об этом в субботу, 18 апреля, во время онлайн-брифинга Минздрава сообщил его глава Максим Степанов.

«За минувшие сутки совершено 5152 исследования методом ПЦР. Из них от больных пневмонией - 980. Это мы впервые достигли в сутки более 5 тысяч исследований», - отметил Степанов.

Также глава Минздрава подчеркнул, что министерство является сторонником проведения ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.

«Мы сторонники проведения ПЦР-тестирования, которое мы проводим четко по алгоритму после появления симптомов, и дальше выстраиваем тактику в зависимости от результатов», - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что, независимо от результата экспресс-теста для подтверждения диагноза COVID-19 требуется проведение ПЦР-теста.

«Иногда человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, поэтому он видит отрицательный результат и считает себя здоровым», - пояснил министр.

За последние сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 5106 человек. Жертвами коронавируса стали уже 133 заболевших, 275 пациентов выздоровели.
ForUm

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