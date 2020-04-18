В субботу, 18 апреля, президент Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающей Пасхой.

Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook.

«Дорогие украинцы! Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником — Светлым Воскресением Христовым!.. Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах — радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир», — пожелал глава государства.

При этом он снова призвал граждан оставаться на Пасху дома, чтобы избежать распространения коронавируса.

«В этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома… Давайте в этой ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов, или доставки готовых корзин по интернету», — отметил Зеленский.

Ранее президент рекомендовал главам украинских церквей проводить богослужения в виде видеоконференции.

За последние сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 5106 человек. Жертвами коронавируса стали уже 133 заболевших, 275 пациентов выздоровели.