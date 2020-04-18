С начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 978 медицинских работников. Только за последние сутки коронавирус обнаружили среди 99 медицинских работников, четверо из них госпитализированы. В то же время за последние сутки выздоровели 4 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 апреля.

Он рассказал, что на сегодня в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников (в 22 учреждениях здравоохранения), в частности в Калиновской центральной районной больнице. По поручению главы Минздрава Украины больницу дополнительно обеспечили 10-дневным запасом средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса.