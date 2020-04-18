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Общественный транспорт в Украине вновь может заработать не раньше июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью 24 каналу.

«Если говорить об общественном транспорте, то я думаю, что после того, как у нас будет сниматься карантин, но это будет не раньше, чем июнь. Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно», — отметил Криклий.

В то же время он отметил, что определенные ограничения все равно будут действовать, поскольку отмена «масочного режима», по его мнению, может вызвать очередную волну заболеваемости.

«Поэтому точно по определенным критериям определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь-июль — уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать общественным транспортом», — подчеркнул министр.

Напомним, усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
ForUm

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