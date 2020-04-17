Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Напомню, что со вчерашнего дня усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. Авто, которые следуют в город, и в которых более трех человек, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничения будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля», - сказал Кличко.

Он также отметил, что об усилении ограничений на въездах в Киев в предпраздничные и праздничные дни киевлян и гостей столицы предупредили заранее.

«Но, не все прислушались... И пробки действительно были. Со вчерашнего дня на девяти въездах в Киев дежурят представители Нацгвардии, ГосЧС и медики. И все автомобили, где находится трое и более лиц, останавливают для измерения температуры. Мы уже не первый раз призываем людей не выезжать без крайней необходимости. Оставаться дома», - сказал Кличко.

Также мэр Киева привел информацию о том, как ситуация с распространением коронавируса стремительно разворачивается в соседней Беларуси.

«Там еще неделю назад проводили массовые собрания, фестивали и спортивные соревнования. А на сегодня – уже более 4 тыс. инфицированных. Больше, чем в Украине. И вирус стремительно распространяется. Поэтому не пренебрегайте правилами! И если вам пришлось поехать по делам в Киев - перед контрольным пунктом придется немного подождать. Мы делаем это для того, чтобы спасти здоровье и жизнь людей. Чтобы после Пасхальных праздников не произошло взрыва болезни. Чтобы быстрее мы прошли этот кризис и ослабили и сняли ограничения», - отметил Кличко.