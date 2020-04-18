Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции», — написал Геращенко и отметил, что все контактные лица пройдут тестирование на коронавирус.

Обязанности командующего Нацгвардии пока будет исполнять первый заместитель Балана — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

15 апреля в Нацгвардии обнаружили первый случай коронавируса. В тот же день в Государственной пограничной службе также обнаружили первый случай инфицирования.

Напомним, Геращенко допускает, что карантин завершится в середине мая.