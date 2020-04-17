Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допускает, что карантин может быть завершен к середине мая, решение об этом принимается исключительно Министерством здравоохранения в зависимости от текущей ситуации с распространением коронавируса.

«Я думаю, это будет середина мая», - сказал он в эфире телеканала «Украина24» в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, когда по его мнению как гражданина, а не заместителя главы МВД, может завершиться карантин в стране.

«Карантин будет продолжаться столько, сколько будет рекомендовать Министерство охраны здоровья. Решения о карантине принимаются не на основании выкладок Министерства внутренних дел, мы лишь обеспечиваем режим карантина», - пояснил Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, скорее всего, решение о целесообразности продления или прекращения карантинных мер будет приниматься ближе к концу апреля. «Решение о продолжении карантина или о его приостановлении, или его ослаблении будет приниматься ближе к дате окончания действия постановления (о текущем карантине, - ред.), то есть, ближе к 24 апреля», - сказал замминистра.

Он выразил мнение о том, что ограничительные меры принесли позитивный результат и «на сегодняшний день эпидемия не имеет огромных масштабов, которые могли бы быть, если бы не было мер карантина».

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.