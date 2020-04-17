также в разделеМир
В Грузии запретили ездить на легковых автомобилях 16
СМИ: Израиль еще в ноябре-2019 узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса 33
Facebook будет предупреждать о фейках о COVID-19 10
В Ухане постфактум выявили еще 1,2 тысячи умерших от коронавируса 25
Португалия продлила карантин до мая 17
Польша смягчает карантин: открывает леса и парки 14
Британия продлила карантин 18
Путин перенес парад 9 мая 78
Китай: Нет доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане 53
ВОЗ: Алкоголь не защищает от коронавируса 15
В России хотят переименовать станцию метро «Пражская» в «Маршала Конева» 35
Япония вводит чрезвычайное положение 31
ВОЗ: Следующие недели будут решающими в борьбе с COVID-19 21
Fox News: COVID-19 искусственно создали в Китае 35
В Польше хотят продлить срок Дуды на 2 года 11
ВОЗ: 3 вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, еще более 70 – в разработке 15
В США за сутки от коронавируса умерли 2,5 тысячи человек 35
В мире от COVID-19 выздоровели более 510 тысяч человек 20

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса, сообщает УНИАН.

Сейчас в Африке зафиксировали 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел. В ВОЗ отметили, что хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.

По информации ВОЗ, на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией. Так, одной из первых от коронавируса в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Местные власти тогда заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее. Также есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование. Кроме того, многие люди в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.

Директор регионального бюро ВОЗ в Африке Матшидисо Моети рассказала, что в Африке пытаются сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
0
Теги