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В іспанську Сеуту могли прорватися понад 40 тисяч мігрантів

В іспанську Сеуту могли прорватися понад 40 тисяч мігрантів

Іспанські сили безпеки оцінили, скільки мігрантів могли нелегально потрапити до північноафриканського анклаву Сеута впродовж останніх днів.

За останні дні до Сеути нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів, повідомляє El Pais.

Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли, за оцінками, понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. 

Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже в 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

АфрикаІспаніямігрантиСеута
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