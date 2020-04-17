За минувшие сутки украинскую границу пересекли более 12 тыс. человек. Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

На государственной границе работает 19 автомобильных направлений, где можно ее пересечь на въезд и выезд машиной.

«В начале недели пассажиропоток составил на уровне 9-10 тыс. человек в целом как на въезд, так и на выезд. За минувшие сутки чуть больше 12 тыс. человек пересекли границу в целом. От начала мероприятий по недопущению распространения коронавирус на государственной границе в подавляющем большинстве ежедневно фиксируется преимущество въезда над выездом граждан», - сказал Демченко.

Он добавил, что пограничники передали правоохранителям уже более 70 украинцев, которые вернулись в Украину, но впоследствии пытались выехать за пределы государства. При этом они не дождались завершения обязательного срока самоизоляции (14 дней). За это нарушителям грозит штраф в размере от 17 тыс. грн.