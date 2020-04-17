также в разделеОбщество
Нардеп Рудык вылечился от коронавируса 9
Минздрав просит власти городов обеспечить транспорт для доноров крови 9
Германия передала Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами на €230 тысяч 12
Суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ 20
Полиция расследует закупку радиоактивной древесины из Чернобыльской зоны 11
Депутат Поляков подал в суд на НАПК из-за полета Зеленского в Оман 13
Стало известно, как министр Малюська управляет АРМА в ручном режиме 40
Епифаний: Неизвестно, будет ли у ПЦУ благодатный огонь в этом году 22
Минздрав: Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом 28
Оксана Марченко: Добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше 14
COVID-19 диагностировали у 33 железнодорожников, УЗ закупает тесты 16
Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогают малообеспеченным и одиноким украинцам встретить Пасху 53
США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19 20
Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко продолжает помогать в борьбе с коронавирусом: Помощь отправилась в Зимненский монастырь в Волынской области 14
Геращенко допускает, что карантин завершится в середине мая 22
Кулеба: Без партнеров соглашения с Ираном по самолету МАУ не будет 18
НАПК проверит бесплатный перелет Ермака из Минска 44
Минздрав хочет регулярно тестировать медиков на COVID-19 81

За минувшие сутки украинскую границу пересекли более 12 тыс. человек. Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

На государственной границе работает 19 автомобильных направлений, где можно ее пересечь на въезд и выезд машиной.

«В начале недели пассажиропоток составил на уровне 9-10 тыс. человек в целом как на въезд, так и на выезд. За минувшие сутки чуть больше 12 тыс. человек пересекли границу в целом. От начала мероприятий по недопущению распространения коронавирус на государственной границе в подавляющем большинстве ежедневно фиксируется преимущество въезда над выездом граждан», - сказал Демченко.

Он добавил, что пограничники передали правоохранителям уже более 70 украинцев, которые вернулись в Украину, но впоследствии пытались выехать за пределы государства. При этом они не дождались завершения обязательного срока самоизоляции (14 дней). За это нарушителям грозит штраф в размере от 17 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1799 грн.
9
Теги