Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр рано утром посетил Зону отчуждения, ознакомился с ситуацией там и пообщался со спасателями.

«Сегодня рано утром я поехал в Зону отчуждения. Пожары, которые вчера там опять возникли, практически потушили. Очагов возгорания сейчас нет. Есть тления на некоторых участках, там продолжают работать пожарно-спасательные бригады, в частности, и из Киева. Специалисты мониторят ситуацию, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов», - сообщил Кличко.

Он также показал видео, снятое утром в зоне отчуждения.

Мэр подчеркнул, что, по выводам спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, а и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира и в Житомирской области. Оттуда сейчас ветер несет дым в столицу. Также горит торф в Голосеевском районе Киева.

«Вчера городом пронеслась сначала песчаная буря, а затем опустился смог. Было много различной информации и комментариев относительно новых пожаров в Чернобыльской зоне. И по повышению радиационного фона в столице. Ночью мыть улицы выехали спецмашина «Киевавтодора». В связи с задымленностью в городе в эти дни мы увеличиваем маршруты и количество поливо-моющей техники на улицах Киева», - сказал мэр.