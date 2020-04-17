Украинская компания «Экофарм» массово развозит по медицинским заведениям препарат «Протефлазид», состоящий из сорняка на спирту, выдавая его за лекарства от коронавируса, пишет Хвиля.

Издание обращает внимание на инструкцию препарата. Сам производитель пишет, что его чудо-лекарство – это обычный спирт (этанол). «Протефлазид» состоит из него на 96%.

Остальные составляющие – это две травы: щучка дернистая и вейник наземный. «Если отбросить научные термины, то все мы узнаем обычный сорняк, знакомый нам с детства. Растет везде и развивается очень быстро. Из-за этого больше всего мешает сельскому хозяйству, щучку и вейник пытаются вытравливать из полей, чтобы они не портили почв», - говорится в публикации.

На сайте «Экофарма» указывается, что компания основана еще в 1998 году. За 22 года существования она смогла предложить украинцам всего три своих препарата: «Протефлазид» в каплях, «Протефлазид» в суппозиториях и сироп «Иммунофлазид». По факту это один и тот же препарат, потому что каждый из них одинаково состоит из щучки, вейника и на 96% из спирта.

Издание также обращает внимание на заявление заместитель директора «Экофарма» Александра Гриневича. Он утверждает, что эффективность «Протефлазида» в борьбе COVID-19 проверена путем доказательной медицины – с использованием компьютерной модели коронавируса и метода докинга.

Впрочем, как выяснилось, сам по себе докинг категорически не может служить доказательством эффективности препарата. Это всего лишь предварительный этап перед клиническими испытаниями.

«Из молекул-кандидатов, нашаманеных с помощью докинга и компьютерного скрининга, до стадии лекарства, по статистике, доходит менее 0.1%! Т.е. шансы таинственного флавоноида из протефлазида на доказанную эффективность - менее 1 к 1000», - заявил биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город вернет «Экофарму» всю партию «Протефлазида», навязанную как гуманитарную помощь.