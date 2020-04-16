Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский намерен отправить в отпуск сотрудников, которые пойдут в церковь на праздники.

«Я не имею права запретить вам идти в церковь. Но я имею право (моральное) очень вас попросить не делать этого и встретить Пасху дома», - написал он в Facebook.

Смелянский отметил, что ежедневно работники Укрпочты входят в дома миллионов людей, принося 4 миллионам пенсионеров их пенсии, а десяткам миллионов клиентов – их посылки и письма.

«Каждый сотрудник почты с желанного гостя может невольно стать носителем опасного вируса», - отметил он.

«Прошу вас осознать эту ответственность. Я очень надеюсь и верю (что особенно важно в эти дни), что вы прислушиваетесь к моей просьбе. Однако если нет, я буду настойчиво рекомендовать своим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения вами массовых служб в эти дни (включая «чистый четверг»), отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на 2 недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что вы здоровы», - написал глава Укрпочты.

Он напомнил, что в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет.

«Я также оставляю за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. гривен, предусмотренную на случай заражения коронавируса, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием», - призвал он.