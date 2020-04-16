также в разделеОбщество
СБУ задержала фигуранта дела Шайтанова – бывшего сотрудника «Альфы»
Коронавирус: УПЦ МП на Николаевщине призывает идти в церковь и не смотреть ТВ 2
Бывший первый зам Баканова стал советником Авакова 8
Украина передала боевикам 14 человек 18
Украина вернула 20 граждан, находившихся в неволе в ОРДЛО 55
Оксана Марченко: Сегодня добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше 12
Пограничники обнаружили уже 70 нарушителей карантина 14
В Минздраве объяснили, как будут распределять по регионам лекарства от COVID-19 59
Боевики ОРДО передали Украине 9 человек 35
Мошенники продавали через интернет несуществующие маски 10
ОП: Обмен удерживаемыми лицами начался 37
ОГА: На Буковине священник c коронавирусом собирается провести службу 37
Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР 47
В Запорожской области на пасхальные праздники закроют 4 города 44
В МинВОТ рассказали, кого Украина передаст боевикам в рамках обмена 869
15 апреля. Картина дня 35
Число обратившихся в центры занятости во время карантина выросло в 10 раз 19
Президент подписал закон об усилении ответственности за поджог сухой травы 15

В рамках обмена пленными украинская сторона передала на оккупированный Донбасс двух граждан РФ. Об этом заявила представитель отдельных районов Луганской области в гуманитарной группе Ольга Кобцева, сообщает РБК-Укаина.

По ее словам, Украина передала двух россиян.

«С украинской стороны на территорию «ЛНР» передали четыре человека, среди них двое граждан РФ», - заявила Кобцева.

Она уточнила, что добровольное участие в обмене граждан России было зафиксировано консулом РФ.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги