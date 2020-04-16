В рамках обмена пленными украинская сторона передала на оккупированный Донбасс двух граждан РФ. Об этом заявила представитель отдельных районов Луганской области в гуманитарной группе Ольга Кобцева, сообщает РБК-Укаина.

По ее словам, Украина передала двух россиян.

«С украинской стороны на территорию «ЛНР» передали четыре человека, среди них двое граждан РФ», - заявила Кобцева.

Она уточнила, что добровольное участие в обмене граждан России было зафиксировано консулом РФ.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.