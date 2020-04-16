Сегодня добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Такое мнение выразила известная телеведущая Оксана Марченко на своей странице в Instagram, высказывая благодарность волонтерам своего благотворительного фонда, сообщает 112 Украина.

«Я хочу поблагодарить всех, кто не остается равнодушным в «карантинном мире», тех, кто самозабвенно трудится для того, чтобы хоть немного облегчить жизнь близких и далеких людей. Я хочу сказать спасибо всем добровольцам, которые откликнулись на мой призыв и продолжают работать на горячей линии моего фонда, кто упаковывает и развозит пайки, кто выгуливает домашних питомцев и ходит за лекарствами. Спасибо! Это Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны - они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Я выбираю добро!» - говорится в сообщении.