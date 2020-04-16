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Сегодня добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Такое мнение выразила известная телеведущая Оксана Марченко на своей странице в Instagram, высказывая благодарность волонтерам своего благотворительного фонда, сообщает 112 Украина.

«Я хочу поблагодарить всех, кто не остается равнодушным в «карантинном мире», тех, кто самозабвенно трудится для того, чтобы хоть немного облегчить жизнь близких и далеких людей. Я хочу сказать спасибо всем добровольцам, которые откликнулись на мой призыв и продолжают работать на горячей линии моего фонда, кто упаковывает и развозит пайки, кто выгуливает домашних питомцев и ходит за лекарствами. Спасибо! Это Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны - они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Я выбираю добро!» - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, спасибо за ваше неравнодушие. Итак, я выделила 54 направления, которые вам интересны, о чем вы хотели бы поговорить. Конечно, из-за карантина на кофе не соберёмся. Но я хочу вам пообещать, что обязательно увидимся в каком-то интересном формате в будущем. Но терять времени не буду и вскоре начну писать на интересующие вас темы. Спасибо, что вы такие интересные и лёгкие на подъем! Сегодня же я хочу поблагодарить всех, кто не остаётся равнодушным в "карантинном мире", тех, кто самозабвенно трудится для того, чтобы хоть немного облегчить жизнь близких и далёких людей. Я хочу сказать спасибо всем добровольцам, которые откликнулись на мой призыв и продолжают работать на горячей линии моего фонда, кто упаковывает и развозит пайки, кто выгуливает домашних питомцев и ходит за лекарствами. Спасибо! Это Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны - они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Я выбираю добро! #делитесьдобром #Оксанамарченко

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

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