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Средства с недоказанной эффективностью против коронавирусной болезни, которые есть в украинском протоколе лечения, будут распределять по регионам по двум основными критериями – количеству больных и количеству населения. Об этом на брифинге 16 апреля рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

«Это распределение ведется в зависимости от количества заболеваний COVID-19. Во-вторых, в зависимости от количества населения, которое живет в том или ином регионе», – отметил он.

По словам Степанова, в Минздраве создали резерв лекарств, который будут использовать, если регионы дополнительно потребуют определенных препаратов. К препаратам с недоказанной эффективностью против коронавируса относится, в частности, гидроксихлорохин, который будет применяться и в Украине.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. 

 
ForUm

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