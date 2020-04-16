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По состоянию на 07:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 – умер, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. 
ForUm

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