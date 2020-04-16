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Смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань. К такому мнению пришли журналисты американского телеканала Fox News, сообщает УНИАН.

Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который потом распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории.

В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей. Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай «хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран».

Источник Fox News считает, что пандемия коронавируса может стать «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен».

 

 
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