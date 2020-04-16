На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает УНИАН.

«Мы работаем с партнерами, чтобы ускорить разработку, производство и распространение вакцин», – отметил он.

Он также сообщил и об исследованиях эффективности препаратов в лечении коронавирусной инфекции. «Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четырех препаратов и комбинаций препаратов», – указал Тедрос Аданом Гебреисус.

