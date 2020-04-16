При обмене с боевиками так называемых «ЛНР» и «ДНР» Украина вернет из плена «десятки» своих граждан. Об этом в эфире hromadske сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины», — рассказал Резников.

Назвать точное количество или имена пленных министр отказался, «чтобы не сорвать обмен».

На вопрос, кого Украина передаст боевикам, Резников ответил: «Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать».

Он уточнил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако назвать точное количество человек в этом списке или их имена он также отказался.

Министр отметил, что обмен будет «завтра-послезавтра», а сейчас идет «нормальный рабочий процесс», связанный со сложностями, в частности из-за пандемии коронавируса.

«Согласовывается много вопросов, связанных именно с логистикой этого обмена», — сказал он.

Резников уточнил, что, скорее всего, обмен состоится в двух местах, потому что так называемые «ЛНР» и «ДНР» имеют «границу», на которой сейчас есть ограничения, то есть в случае перевозки пленных из оккупированной Донецкой в Луганскую область или наоборот им нужно будет провести 14 дней в обсервации там, а после возвращения на подконтрольную Украины территорию — еще 14 дней.

Ранее источники hromadske в миссии ОБСЕ и в украинском МВД сообщили, что обмен пленных состоится 16 апреля.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.