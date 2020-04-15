Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании, которая сейчас на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.
«Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших», - говорится в сообщении.
В ОП призвали украинцев беречь себя, оставаться дома и не дать возможности произойти трагедии.
Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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