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Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании, которая сейчас на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

«Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших», - говорится в сообщении.

В ОП призвали украинцев беречь себя, оставаться дома и не дать возможности произойти трагедии.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая  COVID-19.

 
ForUm

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