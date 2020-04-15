Судья вернул полиции протокол, составленный на Валентина Бурьянова, которого полиция задержала в Гидропарке, когда он переплыл реку.

Видео с заседания суда опубликовал сам Бурьянов, сообщает hromadske.

Судья зачитал протокол, в котором написано, что 6 апреля в 12:30 Бурьянов находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является «нарушением постановления Кабинета министров №211».

«Про свидетелей прочерки стоят, вреда не причинено... понятые тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых тоже прочерки», — отметил судья.

Защита человека также предложила судье посмотреть видео задержания их клиента в Гидропарке от «Магнолия ТВ».

Судья ответил, что должен выяснить все обстоятельства дела, но прежде всего — выяснить, есть ли все доказательства виновности. Однако, по словам судьи, материалы дела составлены ненадлежащим образом.

«Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, «Магнолия ТВ» задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы», — подчеркнул он.

В итоге судья вернул полиции протокол и другие материалы на «оформление».

Адвокат Бурьянова отметил, что в административном судопроизводстве не предусмотрено «возвращение материалов».

Отметим, что инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях в органах полиции также запрещает вносить изменения в административный протокол.

Кроме этого, адвокат Бурьянова заявил, что его клиент присоединился к одному из исков, в которых требуют отменить это постановление Кабмина «в части запрета гражданам передвигаться на безопасном расстоянии в парках, лесах, лесопарках».

Напомним, в Украине с 6 апреля действуют новые карантинные ограничения, которыми в частности запрещено посещать спортплощадки и парки.

В первый день действия запрета человек, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался попасть туда вплавь, однако на другом берегу его встретили полицейские. На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа. Теперь решение за судом.